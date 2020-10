Mes, Zingaretti a Conte: “Tema da affrontare in Parlamento, non con battuta alla stampa. Rischio stigma? Speriamo di no, c’è già il virus” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Credo che un tema come il Mes vada affrontato nelle sedi opportune, in Parlamento, e non con una battuta in conferenza stampa, perché questo porta uno strascico di polemiche che non è in sintonia con la volontà che abbiamo di dare punti fermi agli italiani”. Così il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine di una conferenza stampa a Roma, replicando alla bocciatura arrivata in conferenza stampa dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Credo che in un momento così delicato, con il Coronavirus che angoscia milioni di italiani bisognerebbe evitare polemiche politiche. Questo clima che stiamo tentando di costruire di solidarietà tra forze di governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Credo che un tema come il Mes vada affrontato nelle sedi opportune, in, e non con unain conferenza, perché questo porta uno strascico di polemiche che non è in sintonia con la volontà che abbiamo di dare punti fermi agli italiani”. Così il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola, a margine di una conferenzaa Roma, replicandobocciatura arrivata in conferenzadal presidente del Consiglio, Giuseppe. “Credo che in un momento così delicato, con il Coronavirus che angoscia milioni di italiani bisognerebbe evitare polemiche politiche. Questo clima che stiamo tentando di costruire di solidarietà tra forze di governo ...

