Lockdown e coprifuoco | essere responsabili o fotogenici

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Con l’aria di uno preoccupato soprattutto dalla sua fotogenia politica, il presidente Giuseppe Conte ha deciso di restare nella terra di nessuno, né di qui né di là. Con l’ultimo dpcm ha preferito svicolare dall’alternativa del diavolo, come l’ha definita qui Alessandro De Angelis, ovvero se affrontare l’emergenza epidemica o l’emergenza economica, e infine non affronta l’una e nemmeno l’altra. Propone ulteriori restrizioni, ma blande, e scarica sui comuni la l’aggravio delle scelte vere, a proposito di. Come se la sua unica preoccupazione fosse di uscirne lindo come ne è entrato, quando otto mesi fa l’Italia intera stava a guardarlo a bocca aperta, pure un po’ ammirata, poiché l’ombra del mostro calato sulle nostre vite ...

come il coprifuoco sul modello francese o anche il lockdown breve proposto da Crisanti per 'resettare il sistema'". "Siamo in trincea, e sentiamo arrivare il sovraccarico. Servono più tamponi - spiega ...