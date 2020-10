I sindaci e l’obbligo del coprifuoco spariscono dal testo del nuovo Dpcm (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – Così cambia quello che i sindaci hanno battezzato il “coprifuoco” ma che in realtà è un divieto di assembramento in strade e piazze dopo le 21. Leggi su dire (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – Così cambia quello che i sindaci hanno battezzato il “coprifuoco” ma che in realtà è un divieto di assembramento in strade e piazze dopo le 21.

orsobianco : @giorgio_gori é una possibilitá, uno strumento a disposizione dei sindaci, non un obbligo. certo, prendersi l'oner… - Vale_clerici : Che i sindaci (non meritano la maiuscola) si scandalizzino perché gli si dà la possibilità (non l’obbligo) di gesti… - profumodimosto : @giorgio_gori @sandrogaggioli Io attribuirei ai Sindaci l'obbligo e la responsabilità di fare tamponi a tutti i lor… - busy_tina : @antonioripa Il presidente De Luca ,su richiesta dei sindaci, ieri a mezzanotte, ha integrato l'ordinanza consenten… - fisco24ore : Sindaci e revisori in scadenza con il bilancio 2020, ecco quando scatta l’obbligo di nomina per i nuovi -

