Eurostat, quasi 170mila morti in più in quattro mesi: Bergamo e Segovia le città più colpite (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il totale è da brividi e consegna una fotografia nitida delle dimensioni del problema Covid. Tra marzo e giugno di quest'anno, in Europa, ci sono stati 168mila morti in più... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il totale è da brividi e consegna una fotografia nitida delle dimensioni del problema Covid. Tra marzo e giugno di quest'anno, in Europa, ci sono stati 168milain più...

MediasetTgcom24 : Covid, Eurostat: quasi 170mila morti in più in Europa in 4 mesi #coronavirus - youfullwellness : #yourfullwellness Eurostat, quasi 170mila morti in più in Europa in 4 mesi - eurochestii : RT @mattinodinapoli: Eurostat, quasi 170mila morti in più in quattro mesi: Bergamo e Segovia le città più colpite - CorriereQ : Eurostat, quasi 170mila morti in più in Europa in 4 mesi - mattinodinapoli : Eurostat, quasi 170mila morti in più in quattro mesi: Bergamo e Segovia le città più colpite -

Ultime Notizie dalla rete : Eurostat quasi Eurostat, quasi 170mila morti in più in Europa in 4 mesi Agenzia ANSA Eurostat, quasi 170mila morti in più in quattro mesi: Bergamo e Segovia le città più colpite

A mettere insieme i numeri, Eurostat che ha contato tutti i decessi dei 26 Paesi europei, non solo quelli determinati dal virus, scoprendo che il picco risale alla quattordicesima settimana dell'anno, ...

Pandemia Coronavirus: numeri impietosi, 170mila morti in più

Pandemia Coronavirus, i numeri dei primi 9 mesi nel 2020 confermano l'impennata di morti. Sirca 170mila in più rispetto agli anni passati ...

A mettere insieme i numeri, Eurostat che ha contato tutti i decessi dei 26 Paesi europei, non solo quelli determinati dal virus, scoprendo che il picco risale alla quattordicesima settimana dell'anno, ...Pandemia Coronavirus, i numeri dei primi 9 mesi nel 2020 confermano l'impennata di morti. Sirca 170mila in più rispetto agli anni passati ...