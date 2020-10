Denzel Washington: 6 curiosità sull’attore più amato di Hollywood (Di lunedì 19 ottobre 2020) Questo articolo Denzel Washington: 6 curiosità sull’attore più amato di Hollywood . Denzel Washington ha un fascino tutto particolare che non ha mai smesso d’incantare le donne di tutto il mondo e far invidia agli uomini. Ma c’è molto di più, dato il suo incredibile talento che lo ha portato ad interpretare ruoli anche molto diversi tra loro – anche se a lungo è stato un amato … Leggi su youmovies (Di lunedì 19 ottobre 2020) Questo articolo: 6 curiosità sull’attore piùdiha un fascino tutto particolare che non ha mai smesso d’incantare le donne di tutto il mondo e far invidia agli uomini. Ma c’è molto di più, dato il suo incredibile talento che lo ha portato ad interpretare ruoli anche molto diversi tra loro – anche se a lungo è stato un

shayz27 : Denzel Washington. Leonardo di Caprio. - miciobigio : RT @georgienonfa: Sto vedendo The Equalizer 2 e c’è Denzel Washington che arriva all’altro capo del mondo e fa una strage a mani nude su un… - notoandrea77 : @OizaQueensday Bellissima in entrambe le foto. Permettimi però di dirti che nella prima foto sembri American Gangst… - bar_rubino : RT @georgienonfa: Sto vedendo The Equalizer 2 e c’è Denzel Washington che arriva all’altro capo del mondo e fa una strage a mani nude su un… - EmiGabirel : RT @georgienonfa: Sto vedendo The Equalizer 2 e c’è Denzel Washington che arriva all’altro capo del mondo e fa una strage a mani nude su un… -