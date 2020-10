Coronavirus, al via il progetto sperimentale: monitoraggio acque reflue in Campania (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un progetto sperimentale per tracciare la diffusione di Sars-CoV-2 in Campania attraverso il monitoraggio delle acque reflue. È quanto prevede una convenzione siglata tra il consorzio interuniversitario Cugri (Centro interuniversitario di previsione e prevenzione dei grandi rischi, a cui partecipano università di Napoli Federico II e università di Salerno), Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e Arpa Campania. Le attività programmate rappresentano l’articolazione, a livello regionale, del progetto di sorveglianza ambientale di Sars-CoV-2 nelle acque reflue in Italia (Sari), promosso e coordinato, a livello nazionale, dall’Istituto superiore di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 ottobre 2020) Unper tracciare la diffusione di Sars-CoV-2 inattraverso ildelle. È quanto prevede una convenzione siglata tra il consorzio interuniversitario Cugri (Centro interuniversitario di previsione e prevenzione dei grandi rischi, a cui partecipano università di Napoli Federico II e università di Salerno), Istituto zooprofilatticodel Mezzogiorno e Arpa. Le attività programmate rappresentano l’articolazione, a livello regionale, deldi sorveglianza ambientale di Sars-CoV-2 nellein Italia (Sari), promosso e coordinato, a livello nazionale, dall’Istituto superiore di ...

lucfontana : #coronavirus I dati del 21 marzo e del 14 ottobre a confronto (via @Corriere) - Agenzia_Ansa : #Coronavirus @RobertoBurioni : 'Vaccino entro novembre'. La #Pfizer pronta a chiedere l'autorizzazione all'agenzia… - sole24ore : #Coronavirus, Bourla (#Pfizer): «Pronti a chiedere il via libera al vaccino la terza settimana di novembre»… - nadbitti : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, macellaio 'positivo' forza l'isolamento e apre il negozio a Latina. I carabinieri lo riportano a casa http… - MonterossoMara : RT @paolorm2012: Coronavirus: record di positivi nelle scuole del Lazio, 12.000 studenti in isolamento domiciliare -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera James, figlio di Robert Redford, è morto a 58 anni

A dare la notizia, via social, la moglie Kyle ... Attivista convinto, la scorsa primavera, insieme al padre, James si era schierato contro i negazionisti del Covid-19, Donald Trump in testa. I due ...

Covid: al via tracciamento Ue, anche con app italiana

BRUXELLES, 19 OTT - Al via un sistema europeo di tracciamento per il coronavirus, con le app di Italia, Irlanda e Germania. Lo annuncia la Commissione Ue su Twitter. "Per sfruttare il pieno potenziale ...

A dare la notizia, via social, la moglie Kyle ... Attivista convinto, la scorsa primavera, insieme al padre, James si era schierato contro i negazionisti del Covid-19, Donald Trump in testa. I due ...BRUXELLES, 19 OTT - Al via un sistema europeo di tracciamento per il coronavirus, con le app di Italia, Irlanda e Germania. Lo annuncia la Commissione Ue su Twitter. "Per sfruttare il pieno potenziale ...