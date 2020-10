Choc a Roma: tenta di sradicare un crocifisso in chiesa, poi prende a pugni il parroco e aggredisce i poliziotti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Cerca di sradicare un croficisso in una chiesa di Roma, poi aggredisce prima il parroco e successivamente anche i poliziotti: un uomo di 46 anni di origini pugliesi, C.B., con precedenti di polizia, è ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Cerca diun croficisso in unadi, poiprima ile successivamente anche i: un uomo di 46 anni di origini pugliesi, C.B., con precedenti di polizia, è ...

Assicurazioni: Farina, choc pandemia ha colpito anche raccolta premi

Utile primo semestre settore dimezzato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 ott - Lo choc della pandemia ha colpito anche il settore assicurativo. Lo segnala la presidente dell'Ania, Maria Bianca ...

