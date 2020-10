Beach Volley, Matteo Varnier: “L’Europeo? Non c’era un clima ideale sotto vari aspetti, ma i ragazzi hanno portato a casa una medaglia importante” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nuova puntata di Beach2U, la trasmissione firmata Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ospite Matteo Varnier, tecnico della nazionale italiana di Beach Volley, vincitrice della medaglia di bronzo al Campionato Europeo 2020. Un traguardo importante, quello raggiunto dalla coppia formata da Paolo Nicolai e Daniele Lupo, che Varnier commenta così: “In un’annata particolare, rispetto alla nostra programmazione non erano previsti tornei fino a poco prima dell’Europeo. Avevamo svolto un programma di mantenimento, invece del classico allenamento mirato ad un determinato torneo. Già per questo, le nostre ambizioni si erano affievolite – continua -, anche per il discorso inerente la tranquillità: tante sono state le defezioni per ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nuova puntata di2U, la trasmissione firmata Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ospite, tecnico della nazionale italiana di, vincitrice delladi bronzo al Campionato Europeo 2020. Un traguardo importante, quello raggiunto dalla coppia formata da Paolo Nicolai e Daniele Lupo, checommenta così: “In un’annata particolare, rispetto alla nostra programmazione non erano previsti tornei fino a poco prima dell’Europeo. Avevamo svolto un programma di mantenimento, invece del classico allenamento mirato ad un determinato torneo. Già per questo, le nostre ambizioni si erano affievolite – continua -, anche per il discorso inerente la tranquillità: tante sono state le defezioni per ...

tempostretto : Il dispositivo è stato donato a seguito di un torneo di beach volley, a scopo benefico, che si è svolto quest'estat… - oggitreviso : In arrivo campi da beach volley, area per la callistenia e capannone per il pattinaggio - INSTABILOBOSS : Lo sa #JaneFonda che un terzo dell'Italia e' boschivo ? Lo sa che quelli del #FridaysForFuture hanno preso piu' aer… - ClaudeFonta : Io vestito ?? da milanista che festeggio la vittoria ??? nel derby giocando a beach volley.... #altatensione??… - ClaudeFonta : Prima ?? volta in tutta la mia vita che gioco ?? ad un torneo di beach volley.... #cesempreunaprimavolta????????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Beach Volley Il beach volley non è più uno sport da contatto! Tolto dalla lista delle discipline vietate a livello am ... greenMe.it Spadafora. Dagli specializzandi del Policlinico un defibrillatore per il Galilei

Il dispositivo è stato donato a seguito di un torneo di beach volley, a scopo benefico, che si è svolto quest'estate nel rispetto delle norme anti-covid.

Partecipa al corso di soccorritore Ma è lui ad essere salvato

In arresto cardiaco al Cus resta in vita grazie al Dae dell’associazione Cecchini "Era stato da noi la mattina..." ...

Il dispositivo è stato donato a seguito di un torneo di beach volley, a scopo benefico, che si è svolto quest'estate nel rispetto delle norme anti-covid.In arresto cardiaco al Cus resta in vita grazie al Dae dell’associazione Cecchini "Era stato da noi la mattina..." ...