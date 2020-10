Arriva a Versailles in taxi, si barda con un drappo ed entra nella Reggia: “Sono il Re”. Arrestato (Di lunedì 19 ottobre 2020) Francia, aspirante re si barda con drappo e scala Versailles Un uomo, bardato con un drappo, ha scalato un muro di cinta del castello di Versailles, la celebre residenza voluta da Luigi XIV (detto anche “Re Sole”), e si è introdotto nella Reggia proclamando di essere “un re”. È stato acciuffato poco dopo dalla polizia che ha riferito di non aver trovato danni alla mobilia. Il “finto re” aveva però fatto in tempo a rompere una finestra che dà accesso alla galleria inferiore. Il 31enne era Arrivato in taxi da Parigi ed è stato proprio il tassista ad allertare la polizia, poco prima delle 22,30: agli agenti ha descritto un uomo “che portava un ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Francia, aspirante re sicone scalaUn uomo,to con un, ha scalato un muro di cinta del castello di, la celebre residenza voluta da Luigi XIV (detto anche “Re Sole”), e si è introdottoproclamando di essere “un re”. È stato acciuffato poco dopo dalla polizia che ha riferito di non aver trovato danni alla mobilia. Il “finto re” aveva però fatto in tempo a rompere una finestra che dà accesso alla galleria inferiore. Il 31enne erato inda Parigi ed è stato proprio il tassista ad allertare la polizia, poco prima delle 22,30: agli agenti ha descritto un uomo “che portava un ...

