Udinese Parma 0-0 LIVE | che errore di Okaka

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Alla Dacia Arena, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Dacia Arena”si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 23′ Occasione Kucka – Destro potente da fuori di Kucka, Nicolas bocca in due tempi. 18′ Occasione– Gran contropiede orchestrato da De Paul, assist perfetto perma l’attaccante colpisce Sepe in uscita. 10′ Occasione Samir – Pericolo per la difesa del: gran cross dalla sinistra di Ouwejan, gran colpo di testa di Samir e palla alta ma non di ...