Spezia Fiorentina 0-2 LIVE: inizio shock, è raddoppio viola! (Di domenica 18 ottobre 2020) Allo Stadio Manuzzi, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra Spezia e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Manuzzi”, Spezia e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spezia Fiorentina 0-2 2′ Gol Pezzella – Il capitano della Fiorentina svetta sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra e batte Provedel con un colpo di testa imprendibile 4′ Gol Biraghi – L’esterno della Fiorentina raccoglie un assist dalla destra di Lirola e deposita agevolmente in rete il pallone che vale il 2-0: inizio shock per lo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Allo Stadio Manuzzi, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Manuzzi”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 2′ Gol Pezzella – Il capitano dellasvetta sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra e batte Provedel con un colpo di testa imprendibile 4′ Gol Biraghi – L’esterno dellaraccoglie un assist dalla destra di Lirola e deposita agevolmente in rete il pallone che vale il 2-0:per lo ...

SPEZIA-FIORENTINA: le due squadre si affrontano allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena. Vincenzo Italiano ritrova Beppe Iachini, allenatore con cui conquistò una promozione in A ai tempi del Chievo.

