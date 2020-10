Nuovo Dpcm | si va verso l’accordo per la stretta localizzata su orari locali

(Di domenica 18 ottobre 2020) In vista del prossimo, il Governo sta attualmente valutando diverse ipotesi, tra cui unasu. Si potrebbe dunque decidere di anticipare la chiusura deisolo in determinate zone dove il contagio è maggiore o dove il rischio di assembramento è più elevato. La proposta in questione è stata condivisa da molte Regioni ed anche il Governo sembra essere prossimo ad approvarla.

CottarelliCPI : E' in arrivo un nuovo DPCM. Una preghiera. Che sia un po' meno complicato da capite di quello del 13 ottobre (alleg… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte presenterà domenica 18 ottobre il nuovo dpcm #CORONAVIRUS - rtl1025 : ?? E' previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palaz… - amigdala_902010 : Non vorrei dire, ma #Conte ha posticipato alle 20 la conferenza sul nuovo #Dpcm - CommentoSolo : RT @Adnkronos: Nuovo #Dpcm, #Conte parla alle 20 -

Si è svolta una riunione tra governo e Regioni in vista del nuovo dpcm sulle misure anticontagio da Covid. Si andrebbe verso una "stretta alla movida, ma localizzata": questa una delle proposte ...In arrivo le nuove restrizioni anti Covid. Il premier in conferenza stampa dopo le 19, entro stasera firma il decreto. In questa pagina sarà possibile seguire l'intervento in diretta,. E mentre i dat ...