Juve Stabia, ciclo di tamponi: c'è un positivo tra i tesserati (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – La S.S. Juve Stabia comunica che l'ultima serie di tamponi, ai quali si è sottoposto il gruppo squadra, ha evidenziato una positività al COVID-19. Il tesserato, leggermente sintomatico, era in isolamento fiduciario già da due giorni, secondo le disposizioni vigenti. La S.S. Juve Stabia si è subito attivata per il rispetto di ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale. Al termine della seduta di allenamento di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 22 calciatori convocati per il match Avellino-Juve Stabia, valevole per la 5a giornata del campionato di Lega Pro, in ...

