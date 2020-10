Inter e Juve sgonfiate. Lazio in tilt (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo un mese il campionato ha il suo primo padrone: si chiama Zlatan Ibrahimovic , ha 39 anni e sta risollevando il Milan dopo anni di delusioni e spese talmente folli che l'avevano trascinato sull'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo un mese il campionato ha il suo primo padrone: si chiama Zlatan Ibrahimovic , ha 39 anni e sta risollevando il Milan dopo anni di delusioni e spese talmente folli che l'avevano trascinato sull'...

forumJuventus : Marchisio: 'Ho rifiutato l'Inter di Mourinho e il Real di Capello per la Juve, volevo giocare nella mia squadra del… - FcInterNewsit : Zoff: 'La Juve è la squadra da battere, l'Inter ha fatto grandi investimenti' - FBiasin : #SerieA, ingaggi al lordo (via #Gazzetta) Juve 236 Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 T… - Salvo328 : @_ThousandN Non è malafede, ma si chiamano diritti TV: la gara del sabato sera è di dazn che al tempo stesso non pu… - stevevicrn : c’è la Juve più scarsa degli ultimi 8 anni guidata da un supplente, c’è l’@inter più forte degli ultimi 8 anni gui… -