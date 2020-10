Fiorentina | Ribery | «Le difficoltà siano occasione per fare progressi»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Francksuona la carica dopo il pareggio contro lo Spezia Franck, fantasista della, attraverso i suoi social ha lanciato un messaggio di fiducia dopo il pareggio subito in rimonta contro lo Spezia; dove i viola sono passati dal vantaggio di 2-0 al 2-2. «Ogni difficoltà incontrata deve essere un’opportunità per ulteriori. Forza Viola». Il post del talento francese. View this post on Instagram Ogni difficoltà incontrata deve essere un'opportunità per ulteriori. 💪🏼 #ForzaViola 💜 A post shared by Franck Ribéry (@franck7) on Oct 18, 2020 at 9:41am PDT Leggi su Calcionews24.com