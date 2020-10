Che tempo che fa: ospiti Jane Fonda, Vincenzo De Luca e Paolo Fox, stasera su Rai3 (Di domenica 18 ottobre 2020) Che tempo che fa torna stasera su Rai3 dalle 20:00 con la quarta puntata della nuova stagione e tra i tanti ospiti ci saranno anche Jane Fonda, Vincenzo De Luca e Paolo Fox. Che tempo Che Fa torna stasera su Rai3, dalle 20:00, con il quarto appuntamento di stagione e in compagnia di tanti ospiti. E, oltre a loro, a dar man forte a Fabio Fazio ci saranno anche i suoi insostituibili compagni di viaggio Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Super ospite della puntata, in esclusiva tv, la star hollywodiana Jane Fonda: vincitrice di 2 Oscar, 7 Golden Globe, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 ottobre 2020) Cheche fa tornasudalle 20:00 con la quarta puntata della nuova stagione e tra i tantici saranno ancheDeFox. CheChe Fa tornasu, dalle 20:00, con il quarto appuntamento di stagione e in compagnia di tanti. E, oltre a loro, a dar man forte a Fabio Fazio ci saranno anche i suoi insostituibili compagni di viaggio Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Super ospite della puntata, in esclusiva tv, la star hollywodiana: vincitrice di 2 Oscar, 7 Golden Globe, ...

Ultime Notizie dalla rete : Che tempo Che tempo farà? Il meteo per il fine settimana di Achille Pennellatore Riviera24 Palermo, se due artisti accendono la luce

Il tema della luce è complesso, antico, carico di significati e metafore, è la scaturigine delle tre religioni monoteiste e ed emblema senza tempo del pensiero. Appare quindi una sfida la mostra " Luc ...

Coronavirus, l'ex capo di gabinetto di Luigi Di Maio attacca a testa bassa il governo: "Giù le mani dallo sport"

"Giù le mani dallo sport". Mentre il conto alla rovescia per il nuovo Dpcm è scattato piove una scarica di polemiche contro ...

