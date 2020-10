Atp Sardegna 2020: Djere si laurea campione, Cecchinato lotta ma deve arrendersi in due set (Di domenica 18 ottobre 2020) Laslo Djere supera in due set Marco Cecchinato con il punteggio di 7-6(3) 7-5 e si laurea campione dell’Atp Sardegna 2020. Match incredibilmente equilibrato che vede uscire il serbo vittorioso dopo due ore e sedici minuti di gioco. Secondo titolo Atp in carriera per Djere, che grazie a questo trionfo si riavvicina notevolmente alla Top 50. Nonostante la sconfitta, tuttavia, resta un’ottima settimana per il tennista siciliano, che recupera fiducia nei suoi mezzi e guadagna anche diverse posizioni nel ranking, facendo ritorno tra i primi 80. CRONACA – Primo set che inizia subito con break e relativo contro break ma che con il passare del tempo si rivela piuttosto equilibrato. I turni di servizio diventano infatti progressivamente più brevi e ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Laslosupera in due set Marcocon il punteggio di 7-6(3) 7-5 e sidell’Atp. Match incredibilmente equilibrato che vede uscire il serbo vittorioso dopo due ore e sedici minuti di gioco. Secondo titolo Atp in carriera per, che grazie a questo trionfo si riavvicina notevolmente alla Top 50. Nonostante la sconfitta, tuttavia, resta un’ottima settimana per il tennista siciliano, che recupera fiducia nei suoi mezzi e guadagna anche diverse posizioni nel ranking, facendo ritorno tra i primi 80. CRONACA – Primo set che inizia subito con break e relativo contro break ma che con il passare del tempo si rivela piuttosto equilibrato. I turni di servizio diventano infatti progressivamente più brevi e ...

