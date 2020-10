Anticiclone pronto a salire in cattedra | ultimi disturbi prima della svolta

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 18 ottobre 2020) Avanza l’verso il Mediterraneo e l’Italia, ma per ora in maniera ancora poco efficace. Ulteriori infiltrazioni d’aria fresca, legate ad una depressione ormai in fuga verso l’Europa Nord-Orientale, contribuiscono a mantenere condizioni meteo ancora un po’ instabili. L’instabilità si attarda in particolare sul basso versante tirrenico e più in generale al Centro-Sud, dove non mancano ulteriori precipitazioni degne di nota. La rimonta anticiclonica per ora è più evidente tra Penisola Iberica e Baleari, ma molto presto abbraccerà anche l’Italia. Meteo in miglioramento, residua instabilitàVediamo nel dettaglio la previsione per oggi, domenica 18 ottobre. Nelle prossime ore persisteranno annuvolamenti irregolari, più compatti tra Campania, Basilicata, Puglia, ...