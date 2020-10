Albertini: «Il Milan deve puntare alla Champions. Inter e Juve superiori» (Di domenica 18 ottobre 2020) Demetrio Albertini a Radio 24 ha elogiato la sua vecchia squadra. «I risultati del post lockdown hanno dato una consapevolezza incredibile al Milan. Il derby è una partita diversa, vincerla dà fiducia e ti instrada su quelli che sono gli obiettivi. So che è difficile, ma il Milan ha il dovere di entrare nelle prime quattro. Tutto il resto sono chiacchiere. Lo scudetto? Juventus e Inter sono un gradino sopra… Io però ho vinto anche nel ’99 quando nessuno ci accreditava per la vittoria. Comunque, alla fine vincerà chi riuscirà a gestire meglio i momenti difficili». Foto: zimbio L'articolo Albertini: «Il Milan deve puntare alla ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 ottobre 2020) Demetrioa Radio 24 ha elogiato la sua vecchia squadra. «I risultati del post lockdown hanno dato una consapevolezza incredibile al. Il derby è una partita diversa, vincerla dà fiducia e ti instrada su quelli che sono gli obiettivi. So che è difficile, ma ilha il dovere di entrare nelle prime quattro. Tutto il resto sono chiacchiere. Lo scudetto?ntus esono un gradino sopra… Io però ho vinto anche nel ’99 quando nessuno ci accreditava per la vittoria. Comunque,fine vincerà chi riuscirà a gestire meglio i momenti difficili». Foto: zimbio L'articolo: «Il...

sportli26181512 : On this day - 18/10/2000: Milan- Barcellona 3-3, gli ultimi gol di Albertini con i rossoneri: 20 anni fa, in un aff… - FcInterNewsit : Albertini: 'Scudetto, Juve e Inter superiori al Milan. Vincerà chi gestirà meglio le difficoltà' - PianetaMilan : #Albertini: 'Non credo che il @acmilan sia da scudetto, vi spiego perché' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : 18 ottobre 2000: @acmilan, ecco gli ultimi gol di @DemetrioAlbe in rossonero - @ChampionsLeague #Milan #AcMilan… - dreizigo1994 : @mr_kubra @GoalItalia Desailly e una leggenda, con il milan ha vinto sia scudetti che champions (e ha fatto parte d… -