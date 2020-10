Vittoria Schisano: Ballando 17 ottobre 2020 (video e gallery) (Di sabato 17 ottobre 2020) La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 17 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attrice Vittoria Schisano e dal ballerino Marco De Angelis, new entry di questa edizione del programma. La coppia ha ballato un Jive sulle note della canzone What a feeling, dalla colonna sonora di Flashdance. Vittoria Schisano: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Un buon jive, anche se la velocità del ballo ha tolto un po’ di eleganza alla ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 17 ottobre 2020) La quinta puntata dicon le Stelledi stasera, 17, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attricee dal ballerino Marco De Angelis, new entry di questa edizione del programma. La coppia ha ballato un Jive sulle note della canzone What a feeling, dalla colonna sonora di Flashdance.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Un buon jive, anche se la velocità del ballo ha tolto un po’ di eleganza alla ...

michimarte : @edoludo Vittoria io non la butterei proprio via, eh? La Schisano come la metti cade sempre bene. - FrancescoLibe : Si ma perché sempre questa esigenza di sottolineare il passato ed il presente di Vittoria Schisano nel momento del… - metantacauta72 : @Ballando_Rai Vittoria Schisano ... Ma ce ne fossero!! - michimarte : Io direi che Vittoria Schisano ha proprio il compito di ripetere ciò che ha già detto perché il messaggio passi for… - JackMagico : Il bellissimo mondo Trans poteva finalmente splendere con Vittoria Schisano ed invece... #BallandoConLeStelle -

