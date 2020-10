Professore decapitato a Parigi: aveva mostrato in classe vignette su Maometto. Macron: 'Oscurantismo e violenza non passeranno' (Di sabato 17 ottobre 2020) Quattro persone tra cui un minorenne sono state fermate dalla polizia. Sarebbero tutte della cerchia familiare del giovane assassino di origine cecena, ucciso poi dalla polizia Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 ottobre 2020) Quattro persone tra cui un minorenne sono state fermate dalla polizia. Sarebbero tutte della cerchia familiare del giovane assassino di origine cecena, ucciso poi dalla polizia

