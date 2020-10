Ospedale di Cuneo, Malvolti: 'ho passato un quarto di secolo in consiglio comunale, mai in allora avremmo consentito un tale minuetto' (Di sabato 17 ottobre 2020) Leggo non privo di un certo stupore il riaccendersi del dibattito sull'Ospedale di Cuneo, quasi che l'attuale sia obsoleto e a mio avviso non è così. Registro l'affollarsi di presunti esperti, gestori ... Leggi su targatocn (Di sabato 17 ottobre 2020) Leggo non privo di un certo stupore il riaccendersi del dibattito sull'di, quasi che l'attuale sia obsoleto e a mio avviso non è così. Registro l'affollarsi di presunti esperti, gestori ...

LaStampa : «L’area accanto al Carle in frazione Confreria rappresenta una localizzazione ideale, che come progettisti ci senti… - LaStampa : Dove costruire il nuovo ospedale di Cuneo? Ecco la soluzione migliore secondo i tecnici - StampaCuneo : Dove costruire il nuovo ospedale di Cuneo? Ecco la soluzione migliore secondo i tecnici - IdeawebTV : Alba: 59 positivi al Coronavirus, un ricovero in ospedale - IdeawebTV : All’Ospedale di Saluzzo 31 ricoverati per Covid: aumentati i posti letto ordinari e di terapia intensiva… -