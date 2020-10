OPS! Su Rai Gulp ci sono bambini ‘orrendi per sempre’ (Di sabato 17 ottobre 2020) OPS! - Orrendi per Sempre Manca ancora qualche settimana ad Halloween, ma su Rai Play i mostri sono già arrivati, e domani alle 7.40 debutteranno anche su Rai Gulp. Ma sono mostri speciali, con un grande cuore, e dietro il loro aspetto strano e alquanto macabro c’è la voglia di affrontare con sorriso e leggerezza i tema della diversità e dell’accettazione. La nuova serie animata di Rai Ragazzi, coprodotta con gli italiani Studio Campedelli e Movimenti Production, l’indiana Cosmos Animation e la francese Samka Productions, si intitola OPS! – Orrendi Per Sempre ed è composta da cinquantadue episodi da dodici minuti circa ciascuno, di cui sono stati rilasciati per il momento i primi ventisei. Ispirato ai libri per ragazzi Orrendi per ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 17 ottobre 2020)- Orrendi per Sempre Manca ancora qualche settimana ad Halloween, ma su Rai Play i mostrigià arrivati, e domani alle 7.40 debutteranno anche su Rai. Mamostri speciali, con un grande cuore, e dietro il loro aspetto strano e alquanto macabro c’è la voglia di affrontare con sorriso e leggerezza i tema della diversità e dell’accettazione. La nuova serie animata di Rai Ragazzi, coprodotta con gli italiani Studio Campedelli e Movimenti Production, l’indiana Cosmos Animation e la francese Samka Productions, si intitola– Orrendi Per Sempre ed è composta da cinquantadue episodi da dodici minuti circa ciascuno, di cuistati rilasciati per il momento i primi ventisei. Ispirato ai libri per ragazzi Orrendi per ...

