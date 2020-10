Matrimonio con 200 persone diventa focolaio | 40 positivi

(Di sabato 17 ottobre 2020) Si estende ildopo ilin Abruzzo: salgono a una quarantina leresidenti nella Val Fino, nel Teramano - area martoriata dalla prima fase dell’emergenza e a lungo inserita in zona rossa - risultate positive al coronavirus negli ultimi giorni. Elemento comune è la partecipazione a un banchetto nuziale che si è svolto a inizio mese a Bisenti (Teramo). Circa 200, secondo quanto si apprende, gli invitati presenti.Proprio a Bisenti, dopo i dodici casi degli ultimi giorni, se ne aggiungono 23 accertati nelle ultime ore, cui vanno sommati alcuni, sempre legati alla vicenda del, residenti nei comuni limitrofi, come Castiglione Messer Raimondo e Castilenti (Teramo). Molte lea casa con febbre e altri sintomi. La Asl si sta ...

repubblica : Pontinia, festa di matrimonio con 82 persone: al ristorante arrivano i carabinieri. D'Amato: 'Irresponsabili' [aggi… - SirDistruggere : “Positiva al covid19, con febbre alta e tosse, organizza due feste di compleanno per il figlio di 8 anni, 60 person… - fattoquotidiano : Pontinia, festa di matrimonio con 82 persone: nel ristorante scatta il blitz dei carabinieri - Happy4Trigger : @sofertweets @MaggicaPolly @Mussmauer Vabbe comunque al matrimonio si sarebbe trovato bene con il consuocero visto… - MaggicaPolly : @Happy4Trigger @sofertweets @Mussmauer ma lei è quella che il padre stava pappa e ciccia con Videla, e infatti manc… -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimonio con

Leggo.it

Li abbiamo visti e rivisti; ammirati, invidiati, sognati. Sono i gioielli più belli indossati da Lady D, principessa amatissima, ispirazione e musa contemporanea. Con i suoi outfit eleganti e le sue m ...Il ristorante in cui si è svolta la festa aveva già chiuso al pubblico, in via precauzionale, non appena emerse le prime positività ...