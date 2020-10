Kate Middleton, il principe William l’ha lasciata con una chiamata: il dettaglio “brutale” (Di sabato 17 ottobre 2020) Kate Middleton e il principe William hanno fatto sognare milioni di persone con la loro storia d’amore, e il loro matrimonio del 2011 è stato uno degli eventi più popolari della storia della monarchia inglese. I tabloid, però, fanno circolare la notizia inedita di come il principe ha scaricato Kate in modo molto brutale e davvero inaspettato: ecco i dettagli del gossip. Kate Middleton, spunta il modo “brutale” con cui è stata lasciata La coppia formata da Kate Middleton e dal principe William si è lasciata due volte prima di fidanzarsi e successivamente sposarsi: una volta nel 2004 ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 17 ottobre 2020)e ilhanno fatto sognare milioni di persone con la loro storia d’amore, e il loro matrimonio del 2011 è stato uno degli eventi più popolari della storia della monarchia inglese. I tabloid, però, fanno circolare la notizia inedita di come ilha scaricatoin modo molto brutale e davvero inaspettato: ecco i dettagli del gossip., spunta il modo “brutale” con cui è stataLa coppia formata dae dalsi èdue volte prima di fidanzarsi e successivamente sposarsi: una volta nel 2004 ...

