Guenda ama Telemaco ma deve fare i conti con la moglie e la madre

Guenda Goria ama Telemaco Dell'Aquila, ma la moglie e Maria Teresa Ruta non sono d'accordo. Nella decima puntata del GFVip 5, la figlia di Amedeo Goria ha ammesso di essere uscita da una relazione lunga 14 anni e di provare dei sentimenti molto forti per il manager Telemaco Dell'Aquila, 50 anni, separato con due figli. La moglie dell'uomo però rivendica il marito dal quale non è ancora divorziata e in un'intervista ha avvisato Guenda: "Giù le mani dalla mia famiglia". La verità però sarebbe diversa secondo la gieffina: "E' separato legalmente e non vive più con la moglie dal 1° gennaio. Ci sono delle carte scritte. Purtroppo ci sono donne che amano mettersi in mostra attraverso la pelle di qualcun altro, ma non lo ..."

