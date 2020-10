Ginnastica artistica, “tornare in gara è sembrato un sogno”. La Serie A rilancia l’Italia, bentornata Polvere di Magnesio! (Di sabato 17 ottobre 2020) “Tornare in gara non sembrava vero, è sembrato come un sogno”. Questo è il pensiero unanime che ha accomunato le ginnaste scese in pedana oggi al PalaVesuvio di Napoli per la terza tappa della Serie A1 2020 di Ginnastica artistica. Tutti aspettavamo questo momento da otto mesi, il tanto agognato giorno del rientro alle competizioni è arrivato dopo la sosta più lunga di tutti i tempi e tutto era magicamente bello. La Polvere di Magnesio ha brillato candidamente nel capoluogo campano: non c’era il pubblico sugli spalti, l’emozione era alle stelle, la tensione agonistica si è fatta sentire e tutti i cuori battevano forte per la possibilità di tornare a rialzare il braccio davanti alla giuria. Per un lungo pomeriggio tutto ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) “Tornare innon sembrava vero, ècome un sogno”. Questo è il pensiero unanime che ha accomunato le ginnaste scese in pedana oggi al PalaVesuvio di Napoli per la terza tappa dellaA1 2020 di. Tutti aspettavamo questo momento da otto mesi, il tanto agognato giorno del rientro alle competizioni è arrivato dopo la sosta più lunga di tutti i tempi e tutto era magicamente bello. Ladi Magnesio ha brillato candidamente nel capoluogo campano: non c’era il pubblico sugli spalti, l’emozione era alle stelle, la tensione agonistica si è fatta sentire e tutti i cuori battevano forte per la possibilità di tornare a rialzare il braccio davanti alla giuria. Per un lungo pomeriggio tutto ...

