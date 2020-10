Ganna vince la crono di Valdobbiadene, Almeida resta in rosa (Di sabato 17 ottobre 2020) Valdobbiadene (ITALPRESS) – Filippo Ganna ottiene il successo nella 14a tappa del Giro d’Italia 2020, andata in scena da Conegliano a Valdobbiadene di 34.1 km. La cronometro individuale, caratterizzata da tanti saliscendi e un GPM di quarta categoria in avvio, finisce nelle mani dell’azzurro dell’Inoes-Grenadiers che trionfa per la terza volta nella Corsa rosa numero 103 fermando il cronometro in 42’40”. Il classe 1996 di Verbania, iridato in carica della specialità, vola a una media di 48 km/h mettendosi alle spalle l’ex campione del mondo, nonchè compagno di squadra, Rohan Dennis (+0’26”) e l’americano Brandon McNulty (Uae Team Emirates). Joao Almeida chiude sesto e guadagna su quasi tutti i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 ottobre 2020)(ITALPRESS) – Filippoottiene il successo nella 14a tappa del Giro d’Italia 2020, andata in scena da Conegliano adi 34.1 km. Lametro individuale, caratterizzata da tanti saliscendi e un GPM di quarta categoria in avvio, finisce nelle mani dell’azzurro dell’Inoes-Grenadiers che trionfa per la terza volta nella Corsanumero 103 fermando ilmetro in 42’40”. Il classe 1996 di Verbania, iridato in carica della specialità, vola a una media di 48 km/h mettendosi alle spalle l’ex campione del mondo, nonchè compagno di squadra, Rohan Dennis (+0’26”) e l’americano Brandon McNulty (Uae Team Emirates). Joaochiude sesto e guadagna su quasi tutti i ...

giroditalia : Filippo Ganna wins the second ITT of the 2020 #Giro d'Italia! @GannaFilippo vince anche la seconda cronometro indi… - ItaliaTeam_it : ??????? PIPPO SPAZIALE ??????? Filippo #Ganna vince anche la cronometro Conegliano-Valdobbiadene! RT per il terzo succe… - quotidianopiem : Filippo Ganna vince la sua terza tappa al Giro d’Italia, la seconda a cronometro - Paolo18030138 : RT @Corriere: Filippo Ganna vince la crono di Valdobbiadene, Almeida in rosa - KURO_AEROs3 : RT @giroditalia: Filippo Ganna wins the second ITT of the 2020 #Giro d'Italia! @GannaFilippo vince anche la seconda cronometro individuale… -