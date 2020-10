Ezhaya (Astoi) “Fatturato a zero, tour operator già in lockdown” (Di sabato 17 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Con un fatturato praticamente ridotto a zero e almeno 30 mila posti di lavoro a rischio, il settore del turismo organizzato (tour operator, agenzie di viaggio ed organizzatori di eventi) è indubbiamente uno di quelli maggiormente colpiti dalla pandemia. Un comparto che prova a lanciare l'ennesimo, drammatico grido d'allarme al governo, per poter avere al più presto i fondi già stanziati, ma non ancora arrivati, ma soprattutto chiedendo di poter rimettere in moto la macchina, seppur in maniera ridotta e con le massime precauzioni. Italpress ne ha parlato con Pier Ezhaya, eletto da poco meno di un mese presidente di Astoi, l'associazione che riunisce i tour operator italiani.Un battesimo del fuoco, il suo, in piena emergenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Con un fatturato praticamente ridotto ae almeno 30 mila posti di lavoro a rischio, il settore del turismo organizzato (, agenzie di viaggio ed organizzatori di eventi) è indubbiamente uno di quelli maggiormente colpiti dalla pandemia. Un comparto che prova a lanciare l'ennesimo, drammatico grido d'allarme al governo, per poter avere al più presto i fondi già stanziati, ma non ancora arrivati, ma soprattutto chiedendo di poter rimettere in moto la macchina, seppur in maniera ridotta e con le massime precauzioni. Italpress ne ha parlato con Pier, eletto da poco meno di un mese presidente di, l'associazione che riunisce iitaliani.Un battesimo del fuoco, il suo, in piena emergenza ...

