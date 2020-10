Ballando con le Stelle 2020: eliminati e classifica quinta puntata oggi, 17 ottobre (Di sabato 17 ottobre 2020) Ballando CON LE Stelle 2020 eliminati – Chi è stato eliminato oggi, sabato 17 ottobre, a Ballando con le Stelle 2020? Ad essere eliminata è stata la coppia composta da…. Al termine della scorsa puntata erano stati rimandati allo spareggio di eliminazione Costantino della Gherardesca – Sara Di Vaira e Antonio Catalani – Tove Villfor. Durante la settimana però la produzione ha deciso di sospendere lo spareggio per sospetti brogli informatici. La società Datalytics, incaricata dalla Rai di monitorare il voto raccogliendo le votazioni dagli account ufficiali del programma, ha riscontrato “Anomalie piuttosto evidenti”. In particolare è emerso ... Leggi su tpi (Di sabato 17 ottobre 2020)CON LE– Chi è stato eliminato, sabato 17, acon le? Ad essere eliminata è stata la coppia composta da…. Al termine della scorsaerano stati rimandati allo spareggio di eliminazione Costantino della Gherardesca – Sara Di Vaira e Antonio Catalani – Tove Villfor. Durante la settimana però la produzione ha deciso di sospendere lo spareggio per sospetti brogli informatici. La società Datalytics, incaricata dalla Rai di monitorare il voto raccogliendo le votazioni dagli account ufficiali del programma, ha riscontrato “Anomalie piuttosto evidenti”. In particolare è emerso ...

Alessandra Mussolini, inizialmente, ha spiegato che non reputava giusto tirare fuori questa vicenda soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo: "Io penso che noi dobbiamo fare uno ...

Ballando con le stelle, confronto tra Alessandra Mussolini e Fabio Canino per la vecchia frase "meglio fascista che f****o". Alla fine la pace

A Ballando con le stelle inatteso fuori programma al termine dell'esibizione di Alessandra Mussolini. Come nelle precedenti puntate il giudice Fabio Canino preferirebbe non commentare il balletto ...

Alessandra Mussolini, inizialmente, ha spiegato che non reputava giusto tirare fuori questa vicenda soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo: "Io penso che noi dobbiamo fare uno ...