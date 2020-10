Albano, prima tenta un’estorsione poi prende a calci e pugni i poliziotti: in manette 31enne di Aprilia (Di sabato 17 ottobre 2020) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Albano Laziale, diretto da Antonio Masala, hanno arrestato per estorsione nonché per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale un cittadino romeno N.M.C. di anni 31, con vari precedenti di polizia, abitante nel comune di Aprilia. E’ accaduto nella serata di giovedì scorso, quando una volante del commissariato di zona unitamente a quella del commissariato di Genzano sono intervenute in via Risorgimento dove erano state udite delle urla strazianti di una donna che chiedeva aiuto. Sul posto venivano identificate alcune persone apparentemente calme tra cui il 31enne che, all’improvviso, mostrando una malcelata insofferenza al controllo dei poliziotti, si scagliava contro di loro colpendoli con pugni e calci. Due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 ottobre 2020) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariatoLaziale, diretto da Antonio Masala, hanno arrestato per estorsione nonché per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale un cittadino romeno N.M.C. di anni 31, con vari precedenti di polizia, abitante nel comune di. E’ accaduto nella serata di giovedì scorso, quando una volante del commissariato di zona unitamente a quella del commissariato di Genzano sono intervenute in via Risorgimento dove erano state udite delle urla strazianti di una donna che chiedeva aiuto. Sul posto venivano identificate alcune persone apparentemente calme tra cui ilche, all’improvviso, mostrando una malcelata insofferenza al controllo dei, si scagliava contro di loro colpendoli con. Due ...

CorriereCitta : Albano, prima tenta un’estorsione poi prende a calci e pugni i poliziotti: in manette 31enne di Aprilia - AntoDamiano1996 : Albano mi ricorda solo una vocale, la prima lettera dell'alfabeto, ripetuta in maiuscolo per due righe consecutive:… - rosadineve : @LapoPiero @Maverick_1956 @felice_modica Ma che dici tu. Avevamo uno bravo e capace, Matteo Renzi, prima di arrivat… - ElioDefrani : La 'prima volta' di Carlo Massa: e Albano non c'è - ElioDefrani : La 'prima volta' di Carlo Massa: e Albano non c'è -

Ultime Notizie dalla rete : Albano prima Albano, prima tenta un’estorsione poi prende a calci e pugni i poliziotti: in manette 31enne di Aprilia Il Corriere della Città Albano non vuole che Loredana Lecciso vada in tv e lei “la prossima volta mi offendo se

ondividi Tweet. Albano e Loredana Lecciso sono tornati ad essere una coppia e, come loro stessi hanno raccontato, durante il lockdown quando la convivenza è stata forzata si sono ritrovati e hanno cap ...

Coronavirus in Basilicata, nuovo record, più di 500 casi attivi

POTENZA – Nuovo record di contagi scoperti in 24 ore e allarmi sparsi in tutta la regione. Da Matera, dove gli ultimi casi registrati sono 9, a Potenza, dove il focolaio scoperto all’interno del repar ...

ondividi Tweet. Albano e Loredana Lecciso sono tornati ad essere una coppia e, come loro stessi hanno raccontato, durante il lockdown quando la convivenza è stata forzata si sono ritrovati e hanno cap ...POTENZA – Nuovo record di contagi scoperti in 24 ore e allarmi sparsi in tutta la regione. Da Matera, dove gli ultimi casi registrati sono 9, a Potenza, dove il focolaio scoperto all’interno del repar ...