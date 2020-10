Adua diventa Rosalinda e fa una confessione shock al GF VIP 5: “Sono stata violentata” (Di sabato 17 ottobre 2020) Vi avevamo detto che nel corso della settimana Adua del Vesco, facendo la sua linea della vita, aveva deciso di aprirsi e raccontare qualcosa che aveva taciuto a tutti a quanto pare; era stata Elisabetta Gregoraci a informare anche gli altri concorrenti del Grande Fratello VIP 5, dopo che Adua, ne aveva parlato con lei, a spiegare che di certo in puntata si sarebbe parlato di questa storia. Adua infatti, aveva raccontato un evento tragico della sua vita. E così nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 5 del 16 ottobre 2020, abbiamo capito di che cosa si trattava, purtroppo. Adua ha deciso di parlare a tutti di un periodo tremendo della sua vita. Aveva solo 12 anni quando è stata stuprata. Adua diventa Rosalinda E ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 17 ottobre 2020) Vi avevamo detto che nel corso della settimanadel Vesco, facendo la sua linea della vita, aveva deciso di aprirsi e raccontare qualcosa che aveva taciuto a tutti a quanto pare; eraElisabetta Gregoraci a informare anche gli altri concorrenti del Grande Fratello VIP 5, dopo che, ne aveva parlato con lei, a spiegare che di certo in puntata si sarebbe parlato di questa storia.infatti, aveva raccontato un evento tragico della sua vita. E così nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 5 del 16 ottobre 2020, abbiamo capito di che cosa si trattava, purtroppo.ha deciso di parlare a tutti di un periodo tremendo della sua vita. Aveva solo 12 anni quando èstuprata.E ...

