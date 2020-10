Verissimo | gli ospiti del 16 ottobre 2020 da Eva Grimaldi a Demet Özdemir

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Quali saranno glididel 16? Una nuova puntata per Silvia Toffanin e le anticipazioni diannunciano i nomi di EvaÖzdemir ma non saranno le uniche protagoniste del sabato pomeriggio di Canale 5. Appuntamento come sempre alle 16 nello studio di Silvia Toffanin, purtroppo ancora privo di pubblico e con tutte le distanze necessarie. Evaè tra lepiù attese, dopo il coming out di Gabriel Garko tocca all’attrice dire la verità ma sarà molto simile a quella già anticipata dal suo ex compagno. Hanno finto sempre negli 8 anni di convivenza? Il loro legame è stato speciale e domani Evaci ...