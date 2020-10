Uomini e Donne, Lucrezia svela il vero motivo per cui è andata via, su Armando spiazza: “Se un giorno lo rivedessi…” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, in edicola a partire da oggi, venerdì 16 ottobre, è presente un’intervista fatta a Lucrezia Comanducci. La ragazza ha generato molto sgomento per aver fatto parte del triangolo amoroso che ha visto coinvolti Gianluca e Armando. La dama ha spiegato i reali motivi che l’hanno spinta ad andare via e poi ha sganciato una bomba su Armando. Specie su quest”ultimo ha detto che sarebbe felicissima se lui la cercasse al di fuori delle telecamere. Andiamo a vedere tutto ciò che ha detto. I motivi della fuga di Lucrezia da Uomini e Donne Lucrezia Comanducci, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si è lasciata molto ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nell’ultimo numero diMagazine, in edicola a partire da oggi, venerdì 16 ottobre, è presente un’intervista fatta aComanducci. La ragazza ha generato molto sgomento per aver fatto parte del triangolo amoroso che ha visto coinvolti Gianluca e. La dama ha spiegato i reali motivi che l’hanno spinta ad andare via e poi ha sganciato una bomba su. Specie su quest”ultimo ha detto che sarebbe felicissima se lui la cercasse al di fuori delle telecamere. Andiamo a vedere tutto ciò che ha detto. I motivi della fuga didaComanducci, ex corteggiatrice di, si è lasciata molto ...

