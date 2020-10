Twitter down, blackout nella notte in tutto il mondo (Di venerdì 16 ottobre 2020) blackout Twitter a livello globale nel corso della notte. Lo stop al servizio durato circa un'ora e mezza, dopo i post tornano hanno ricominciato a vedersi per molti degli utenti, che sono riusciti ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 16 ottobre 2020)a livello globale nel corso della. Lo stop al servizio durato circa un'ora e mezza, dopo i post tornano hanno ricominciato a vedersi per molti degli utenti, che sono riusciti ...

CagliariCalcio : Siamo scesi in campo per vincere la partita dell'inclusione sociale ?? I rossoblù per la 'Giornata Nazionale delle… - piacereangela : RT @noe_11_: Il down ci ha privato del commento live di tutto ciò. Signor twitter non ti perdoneremo mai #GFVIP - GiovaFortuna : RT @Mouni74902706: Zelletta Fly down perchè non sei proprio NESSUNO !!!!! L' invidia è una brutta bestia ! Quando il culo brucia... la bocc… - Mouni74902706 : Zelletta Fly down perchè non sei proprio NESSUNO !!!!! L' invidia è una brutta bestia ! Quando il culo brucia... la… - y9ngist : @sugamelotutto anch’io appena ho aperto, ieri c’è stato un twitter down -