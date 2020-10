Treccia alla francese | l’acconciatura più chic dell’autunno inverno 2020 21

Leggi su iodonna

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Acconciature capelli lunghi: le trecce della PEsfoglia la gallery Laè da sempre una delle acconciature più classiche ed eleganti da realizzare. Scelta dalle celeb durante l’estate, tornaribalta tra i raccolti di punta per l’autunno/21. È un must anche nella serie tv Vikings, la cui sesta stagione è in onda su Netflix. E l’ha scelta anche Elettra Lamborghini come acconciatura per le nozze, laterale al caschetto. Ma ...