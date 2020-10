Solidarietà agli infermieri: l’ADI scende in piazza per far rispettare i diritti di chi lavora accanto ai malati (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Ieri come ADI famiglie italiane, abbiamo deciso di scendere in piazza a Roma, accanto agli infermieri, per chiedere che vengano rispettati i loro diritti. Gli infermieri lavorano non solo nelle realtà ospedaliere ma anche nelle nostre case dove assistono pazienti ad alta complessità. Affinché sia garantita la continuità di cura dei nostri pazienti c’è bisogno di personale stabile, la loro permanenza nelle nostre case è invece discontinua a causa di condizioni lavorative con scarsa tutela (in gran parte sono a partita iva, dunque non godono di diritti come ferie e malattia). Inoltre concorsi e richiesta massiccia di infermieri a causa del Covid ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Ieri come ADI famiglie italiane, abbiamo deciso dire ina Roma,, per chiedere che vengano rispettati i loro. Glino non solo nelle realtà ospedaliere ma anche nelle nostre case dove assistono pazienti ad alta complessità. Affinché sia garantita la continuità di cura dei nostri pazienti c’è bisogno di personale stabile, la loro permanenza nelle nostre case è invece discontinua a causa di condizionitive con scarsa tutela (in gran parte sono a partita iva, dunque non godono dicome ferie e malattia). Inoltre concorsi e richiesta massiccia dia causa del Covid ...

