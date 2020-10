Shoah | un orrore da non dimenticare

Leggi su panorama

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Conservare la memoria di uno dei momenti più tragici della storia dell'umanità, la, per insegnare ai giovani a nonle atrocità vissute dalle passate generazioni. È il messaggio emerso dagli Stati Generali della Memoria, tenutisi presso l'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, in diretta streaming sul sito e sulla pagina FB dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno e sul portale dell'Archivio storico della Presidenza della Repubblica.L'iniziativa, nata da un'idea di Furio Colombo e Vittorio Pavoncello, in coordinazione con la segreteria della Senatrice Liliana Segre, madrina del progetto, è stata realizzata dall'Università Telematica in collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti e la Fondazione Giacomo Matteotti.L'obiettivo principale degli Stati Generali ...