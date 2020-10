Scuola, Azzolina a De Luca: “Adesso gli studenti campani dove sono? Nei centri commerciali” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Oggi gli studenti campani dove sono? In giro per le strade, nei negozi e nei centri commerciali, ho visto le foto. Non credo siano luoghi più sicuri della Scuola”. Con queste parole la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina torna a commentare la decisione del governatore della campania, Vincenzo De Luca, di chiudere le scuole primarie e … L'articolo Scuola, Azzolina a De Luca: “Adesso gli studenti campani dove sono? Nei centri commerciali” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Oggi gli? In giro per le strade, nei negozi e neicommerciali, ho visto le foto. Non credo siano luoghi più sicuri della”. Con queste parole la ministra dell’Istruzione Luciatorna a commentare la decisione del governatore dellaa, Vincenzo De, di chiudere le scuole primarie e … L'articoloa De: “Adesso gli? Neicommerciali” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

