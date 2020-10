«Quando scrivo mi guidano lampi d’imbecillità» | il geniale umorismo di Achille Campanile

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’, ha vissuto sempre alterne vicende. A cominciare dalla contezza sulla sua etimologia. Dal latino umor, liquido. Sulla base dei liquidi, quindi degli umori, presenti nell’essere umano, Ippocrate fondò le teorie della sua scuola di ars medica. Nella coscienza popolare, l’, è stato sempre un sentimento vivo. Ribadito, e tonificato dal gusto per le battute salaci, perentorie nel loro contenuto di verità. La considerazione per esso, ha sempre vivacchiato, invece, nella considerazione dei cattedratici della “letteratura costituita”. Lo percepivano, seguendo analisi frettolose e superficiali come genere di basso livello, senza la minima patente di nobiltà. Insomma un parente povero, pecora nera di una rispettabile famiglia. Contro di esso, agli occhi di alcuni ...