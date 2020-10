Parigi, ha mostrato vignette di Maometto in classe: insegnante decapitato (Di venerdì 16 ottobre 2020) Punito per avere mostrato in classe vignette di Maometto, come aveva fatto il giornale Charlie Hebdo. Una fine orribile. Parigi torna a vivere una giornata di terrore. E ancora una volta protagonista inconsapevole è il giornale Charlie Hebdo. Inconsapevole fino ad un certo punto dal momento che hanno ripreso a pubblicare certe vignette anche dopo la strage in redazione di cinque anni fa. Un uomo è stato decapitato vicino a una scuola media del comune di Conflans-Sainte-Honorine, a Parigi. Era un professore di storia che, all’inizio di ottobre, aveva fatto una lezione ai suoi alunni proprio sulla necessità o meno di ripubblicare delle vignette di Maometto sul giornale ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Punito per avereindi, come aveva fatto il giornale Charlie Hebdo. Una fine orribile.torna a vivere una giornata di terrore. E ancora una volta protagonista inconsapevole è il giornale Charlie Hebdo. Inconsapevole fino ad un certo punto dal momento che hanno ripreso a pubblicare certeanche dopo la strage in redazione di cinque anni fa. Un uomo è statovicino a una scuola media del comune di Conflans-Sainte-Honorine, a. Era un professore di storia che, all’inizio di ottobre, aveva fatto una lezione ai suoi alunni proprio sulla necessità o meno di ripubblicare delledisul giornale ...

