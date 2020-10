Non c’è pace a Riace, decaduto il sindaco leghista. Per i giudici era ineleggibile e il Comune va commissariato. Nei mesi scorsi anche il suo predecessore Lucano era finito nei guai (Di venerdì 16 ottobre 2020) Non c’è pace a Riace. A qualcuno sembrerà un gioco di parole ma è la triste realtà che vive, ormai da tempo, il Comune calabrese dove prima è scoppiato il caso immigrazione che ha travolto l’ex sindaco Domenico Lucano e ora quello che ha portato la Corte d’Appello di Reggio Calabria a dichiarare decaduto il suo successore, il leghista Antonio Trifoli (nella foto). Oltre a decretare la fine del mandato del primo cittadino, confermando la sentenza con cui i giudici del Tribunale di Locri hanno dichiarato ineleggibile l’attuale primo cittadino, per il paesino jonico si prospettano tempi duri e già si parla di un possibile commissariamento. Improbabile, infatti, che la stessa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Non c’è. A qualcuno sembrerà un gioco di parole ma è la triste realtà che vive, ormai da tempo, ilcalabrese dove prima è scoppiato il caso immigrazione che ha travolto l’exDomenicoe ora quello che ha portato la Corte d’Appello di Reggio Calabria a dichiarareil suo successore, ilAntonio Trifoli (nella foto). Oltre a decretare la fine del mandato del primo cittadino, confermando la sentenza con cui idel Tribunale di Locri hanno dichiaratol’attuale primo cittadino, per il paesino jonico si prospettano tempi duri e già si parla di un possibile commissariamento. Improbabile, infatti, che la stessa ...

