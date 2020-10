Maze Runner, Dylan O'Brien: "Dopo l'incidente sul set volevo ritirarmi dal cinema" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo il brutto incidente sul set di Maze Runner - La rivelazione, Dylan O'Brien aveva anche pensato di ritirarsi del tutto dal mondo del cinema. Dylan O'Brien, protagonista di Maze Runner, ha ricordato l'incidente che lo ha visto protagonista sul set del terzo film della saga fantascientifica. L'attore ha spiegato come l'accaduto abbia riequilibrato la sua vita ma ha ammesso anche di aver pensato di ritirarsi completamente dalla recitazione. Era il 2016 quando sui media di tutto il mondo rimbalzava la notizia relativa ad un incidente avvenuto sul set di Maze Runner - La rivelazione. Il fattaccio ha visto protagonista ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020)il bruttosul set di- La rivelazione,O'aveva anche pensato di ritirarsi del tutto dal mondo delO', protagonista di, ha ricordato l'che lo ha visto protagonista sul set del terzo film della saga fantascientifica. L'attore ha spiegato come l'accaduto abbia riequilibrato la sua vita ma ha ammesso anche di aver pensato di ritirarsi completamente dalla recitazione. Era il 2016 quando sui media di tutto il mondo rimbalzava la notizia relativa ad unavvenuto sul set di- La rivelazione. Il fattaccio ha visto protagonista ...

