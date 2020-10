La più grande collezione di videogiochi si trova in Giapponein mezzo alla campagna

La più grande collezione di videogiochi si trova in Giappone...in mezzo alla campagna (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si parla spesso di collezioni nell'ambito videoludico, ma probabilmente questa batte tutto quello visto finora. Durante una nuova puntata del format francese "Collector's Quest" pubblicato su YouTube, Florent Gorges, studioso della storia dei videogiochi, ha visitato la casa di un collezionista giapponese che lascia a bocca aperta.L'episodio 9 ha luogo ad Ibaraki, nell'incredibile casa del collezionista "Low-san". La sua casa è un gigantesco museo di videogiochi situata proprio nel mezzo della campagna giapponese. Si tratta di una vera e propria casa adibita a museo con migliaia di giochi, accessori, cabinati ed un'unita Game & Watch incredibilmente rara.Insomma, si tratta di un qualcosa di incredibile per la gioia (e l'invidia) di tutti coloro che amano collezionare videogiochi. L'episodio ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si parla spesso di collezioni nell'ambito videoludico, ma probabilmente questa batte tutto quello visto finora. Durante una nuova puntata del format francese "Collector's Quest" pubblicato su YouTube, Florent Gorges, studioso della storia dei, ha visitato la casa di un collezionista giapponese che lascia a bocca aperta.L'episodio 9 ha luogo ad Ibaraki, nell'incredibile casa del collezionista "Low-san". La sua casa è un gigantesco museo disituata proprio neldellagiapponese. Si tratta di una vera e propria casa adibita a museo con migliaia di giochi, accessori, cabinati ed un'unita Game & Watch incredibilmente rara.Insomma, si tratta di un qualcosa di incredibile per la gioia (e l'invidia) di tutti coloro che amano collezionare. L'episodio ...

matteorenzi : Un pensiero commosso in memoria della Presidente Jole Santelli, una donna che ha dimostrato di essere una grande co… - Vivo_Azzurro : #NationsLeague A #Bergamo la curva Nord allestita con un grande tricolore ???? in segno di solidarietà e vicinanza ad… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - __rebel8 : @verdelega1 @LegaSalvini Fai bene...Matteo legge tutti i messaggi, la sera, prima di cenare, e a volte premia i più… - eventiatmilano : Weekend in città: alla Biblioteca Braidense riapre “Piranesi a Milano”, ampia mostra che racconta interessi, passio… -

Ultime Notizie dalla rete : più grande Immagini e curiosità sul veicolo su ruote più grande mai realizzato autoblog.it