Juventus, rischio squalifica per i calciatori che non hanno rispettato la bolla (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono sette i calciatori della Juventus che non hanno rispettato la bolla. I bianconeri sono partiti per le rispettive Nazionali e adesso sono sotto indagine da due procure. I coinvolti sono: Ronaldo, Dybala, Bentancur, Cuadrado, Danilo per il viaggio per le Nazionali, Demiral e Buffon per il ritorno a casa. In particolar modo la Procura federale ha aperto un fascicolo per verificare l’ipotesi di violazione delle norme anti Covid. Ma cosa rischia la Juventus? Il club praticamente nulla, dovrebbe cavarsela senza provvedimenti. Discorso un pò diverso per i calciatori: non esistono precedenti quindi è difficile sbilanciarsi, ma esiste la possibilità anche di una squalifica. Più probabile una multa. Le notizie del ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono sette idellache nonla. I bianconeri sono partiti per le rispettive Nazionali e adesso sono sotto indagine da due procure. I coinvolti sono: Ronaldo, Dybala, Bentancur, Cuadrado, Danilo per il viaggio per le Nazionali, Demiral e Buffon per il ritorno a casa. In particolar modo la Procura federale ha aperto un fascicolo per verificare l’ipotesi di violazione delle norme anti Covid. Ma cosa rischia la? Il club praticamente nulla, dovrebbe cavarsela senza provvedimenti. Discorso un pò diverso per i: non esistono precedenti quindi è difficile sbilanciarsi, ma esiste la possibilità anche di una. Più probabile una multa. Le notizie del ...

