Joe Bastianich disperato: “Abbiamo chiuso, siamo in ginocchio” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il mondo dei ristoratori è stato uno dei più colpiti a livello economico dall’impatto del Covid e delle quarantene internazionali: ne sa qualcosa Joe Bastianich, che come i molti colleghi di Masterchef ha fin da subito fatto presente la difficoltà imprenditoriale della situazione. Come già Bruno Barbieri e Carlo Cracco prima di lui, anche l’imprenditore italo-americano è ora costretto a fronteggiare le chiusure imposte; in America la situazione non migliora, e così il rendimento economico dei locali. “Dopo il Covid ormai mi sono rimasti pochi ristoranti“, si è sfogato l’idolo di Sky Italia in un’intervista a 360 gradi a Fanpage. “Anzi, direi che ormai siamo a zero. Sono tutti chiusi. E non si sa se riapriranno. siamo praticamente in ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il mondo dei ristoratori è stato uno dei più colpiti a livello economico dall’impatto del Covid e delle quarantene internazionali: ne sa qualcosa Joe, che come i molti colleghi di Masterchef ha fin da subito fatto presente la difficoltà imprenditoriale della situazione. Come già Bruno Barbieri e Carlo Cracco prima di lui, anche l’imprenditore italo-americano è ora costretto a fronteggiare le chiusure imposte; in America la situazione non migliora, e così il rendimento economico dei locali. “Dopo il Covid ormai mi sono rimasti pochi ristoranti“, si è sfogato l’idolo di Sky Italia in un’intervista a 360 gradi a Fanpage. “Anzi, direi che ormaia zero. Sono tutti chiusi. E non si sa se riapriranno.praticamente in ...

ljttlewolf : ma è Joe Bastianich - CheCucino_it : New post: Joe Bastianich, post Covid: ‘Ho tutti i ristoranti chiusi, sono in ginocchio’ - cine_mad : Prendetevi il vostro cazzo di sedia. Joe Bastianich a #XF2020 - 2didenari : Ogni mercoledì a Due di denari #ParliamodiLavoro. Ieri Joe Bastianich ci ha presentato le sue “regole per il succes… - NolgoErika : @MetaErmal Ci sei cascato anche tu nel trash di temptation island meta mi stai deludendo (il mi stai deludendo va l… -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Bastianich Joe Bastianich: “Con il Covid ho tutti i ristoranti chiusi. Siamo in ginocchio” Tv Fanpage Biella, prende la terza laurea a 93 anni: "La dedico a mia moglie morta di tumore"

Benito Rimini, 94 anni a dicembre, si è appena laureato all'università del Piemonte Orientale, in Filosofia e comunicazione, con 110 e lode, discutendo una tesi sul filosofo tedesco Martin Heidegger.

Marco Casola

“Ero incazzato, ora son felice, non ho più motivi per essere infelice. La vita è bella”, Joe Bastianich si racconta in un’intervista rilasciata a Fanpage.it: dalla carriera in tv, con i successi di Ma ...

Benito Rimini, 94 anni a dicembre, si è appena laureato all'università del Piemonte Orientale, in Filosofia e comunicazione, con 110 e lode, discutendo una tesi sul filosofo tedesco Martin Heidegger.“Ero incazzato, ora son felice, non ho più motivi per essere infelice. La vita è bella”, Joe Bastianich si racconta in un’intervista rilasciata a Fanpage.it: dalla carriera in tv, con i successi di Ma ...