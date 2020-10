Giro d’Italia 2020: la Deceuninck-Quick Step di Joao Almeida è la squadra migliore (per ora). Nibali e Fuglsang oggi senza gregari nel finale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il ciclismo è uno sport individuale, ma spesso e volentieri è la squadra a fare la differenza. Fino ad ora il supporto dei compagni è mancato ai due grandi favoriti per la vittoria finale del Giro d’Italia 2020: praticamente in ogni frazione dura, infatti, sia Vincenzo Nibali che Jakob Fuglsang si sono ritrovati a combattere in solitaria, con il danese che a Tortoreto ha pagato a causa di una sfortunata foratura più di un minuto da tutti i rivali. La Trek-Segafredo e l’Astana non hanno saputo aiutare i propri capitani nelle tappe più importanti in questi primi tredici giorni di Corsa Rosa. Se la compagine kazaka può essere giustificata, visti i ritiri prematuri (e molto sfortunati) di uomini come Aleksandr Vlasov e Miguel Angel ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il ciclismo è uno sport individuale, ma spesso e volentieri è laa fare la differenza. Fino ad ora il supporto dei compagni è mancato ai due grandi favoriti per la vittoriadeld’Italia: praticamente in ogni frazione dura, infatti, sia Vincenzoche Jakobsi sono ritrovati a combattere in solitaria, con il danese che a Tortoreto ha pagato a causa di una sfortunata foratura più di un minuto da tutti i rivali. La Trek-Segafredo e l’Astana non hanno saputo aiutare i propri capitani nelle tappe più importanti in questi primi tredici giorni di Corsa Rosa. Se la compagine kazaka può essere giustificata, visti i ritiri prematuri (e molto sfortunati) di uomini come Aleksandr Vlasov e Miguel Angel ...

