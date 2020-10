Gears 5 e Gears Tactics per Xbox Series X in azione in due video gameplay (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nuove sequenze di gameplay di Gears 5 e Gears Tactics per Xbox Series X sono state condivise online e mostrano come i due giochi girano sulla console next-gen di Microsoft.I nuovi video sono stati condivisi da Clubic su YouTube e mostrano le caratteristiche next-gen e i miglioramenti che otterranno i giochi su Series X.Ciò che i nuovi video di Gears 5 e Gears Tactics non possono mostrare al momento sono i due giochi che girano a frame rate superiori a 60 FPS, ma sembra che la console fornirà ottimi risultati anche su questo fronte. Secondo un nuovo report di Ars Technica, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nuove sequenze didi5 eperX sono state condivise online e mostrano come i due giochi girano sulla console next-gen di Microsoft.I nuovisono stati condivisi da Clubic su YouTube e mostrano le caratteristiche next-gen e i miglioramenti che otterranno i giochi suX.Ciò che i nuovidi5 enon possono mostrare al momento sono i due giochi che girano a frame rate superiori a 60 FPS, ma sembra che la console fornirà ottimi risultati anche su questo fronte. Secondo un nuovo report di Ars Technica, ...

I nostri Francesco Fossetti e Marco Mottura presentano nuovi dettagli su Xbox Series X e le feature legate alla retrcompatibilità.

Gears Tactics, provato su Xbox Series X: lo strategico in versione potenziata

La versione preview, quindi ancora un po' sporca, che abbiamo avuto l'estremo piacere di provare su Xbox Serie X, funziona già senza grossi problemi. Gears… Leggi ...

