Fiumicino | il calvario di Cinzia | curata con i gargarismi per una emottisi del polmone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 ottobre 2020) La psicosi da Covid poteva ucciderla, anche se di Covid non c’era traccia, nel suo caso. E così, il dramma diC. venticinque anni, nata e cresciuta a, ha rischiato di sfociare in tragedia. La sua odissea è iniziata una settimana dopo il matrimonio con Marco, il grande amore della sua vita. Un matrimonio celebrato in sordina, con quattro invitati, il 6 settembre scorso. Certo non il giorno indimenticabile che sognava da sempre, quella fragile ragazza rimasta orfana troppo presto della sua mamma che ha conosciuto (e amato) solo in fotografia. Ma a lei andava bene così. Non era il “contorno” che le interessava. Non un matrimonio in gran pompa, nè il numero degli invitati e neppure un pranzo pantagruelico al ristorante. A lei bastava Marco, la sua mezza mela, come lei stessa lo definisce. ...