Fabrizio Corona positivo al Covid-19 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fabrizio Corona è positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso sui social dicendo di avere la febbre alta, a 39, da tre giorni, avvertendo tutte le persone che ha incontrato inclusi i giornalisti in Tribunale che lo hanno intervistato martedì scorso. Fabrizio Corona dovrà scontare di nuovo i 9 mesi dell’affidamento E’ lo stesso ex fotografo dei vip con un video postato su Instagram ad avvertire tutti coloro che sono entrati in contatto con lui nei giorni scorsi, i giornalisti presenti all’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza, e ha spiegato che da “parecchi giorni non parlo, circa tre” e che è arrabbiato “nero per varie ragioni” . Dopo di che ha lanciato l’allarme a tutti per il ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 16 ottobre 2020)alvirus. Lo ha annunciato lui stesso sui social dicendo di avere la febbre alta, a 39, da tre giorni, avvertendo tutte le persone che ha incontrato inclusi i giornalisti in Tribunale che lo hanno intervistato martedì scorso.dovrà scontare di nuovo i 9 mesi dell’affidamento E’ lo stesso ex fotografo dei vip con un video postato su Instagram ad avvertire tutti coloro che sono entrati in contatto con lui nei giorni scorsi, i giornalisti presenti all’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza, e ha spiegato che da “parecchi giorni non parlo, circa tre” e che è arrabbiato “nero per varie ragioni” . Dopo di che ha lanciato l’allarme a tutti per il ...

